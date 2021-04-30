Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var
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Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüştü. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığında son yılların en büyük çatışması yaşanırken en az 13 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı ve 10 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmada en az 13 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı ve 10 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var

25 YARALI BAŞKENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50 itibariyle çatışmalarda ölenlerin sayısı 13, yaralıların sayısı ise 121 olarak belirtildi. Açıklamada, 2'si ağır 25 yaralının özel uçakla Batken'den başkent Bişkek'e getirilerek hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var

ÇATIŞMA GECE SAATLERİNDE DURDURULDU

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüştü. Tacikistan, Kırgızistan'ın 5 sınır karakoluna operasyon gerçekleştirirken, Kırgız askerler bir Tacik sınır koruma noktasını ele geçirdi.İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucu çatışmanın yerel saatle 20.00'da durdurulmasına ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşırken, çatışma gece 12.00 sularında durduruldu.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var

SİLAHLI ÇATIŞMALAR ZAMAN ZAMAN YAŞANIYOR

Öte yandan Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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