Kırgızistan'ın eski Devlet Başkanı 26 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak

09.08.2019 10:04

Kırgızistan'ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, savcılık tarafından 26 Ağustos'taki ilk duruşmasına kadar tutuklandı.

Kırgızistan'da geçtiğimiz gün savcılığa ifade vermek istemeyen eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in evine polis tarafından operasyon yapıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyondan sonra Atambayev gözaltına alınmış, polis ile Atambayev'in destekçileri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Yaşanan çatışmalarda 1 polis vurularak öldü, 92 Atambayev destekçisi yaralandı. Yaşanan olayların ardından savcılığa çıkarılan Atambayev yolsuzlukla suçlamasından ifade verdi. Gerçekleşen mahkemede hakim soruşturma süresince devam eden tedbirler nedeniyle Atambayev'in 26 Ağustos'ta görülecek ilk duruşma tarihine kadar hapiste tutulmasına karar verdi.

Atambayev'in avukatı Sergey Slesarev ise tutukluluk kararını eleştirerek Atambayev'in normal prosedürlere göre tutuklanmadığını, çok sayıda kanunsuzluğun bulunduğunu ileri sürdü. - BİŞKEK

Kaynak: İHA