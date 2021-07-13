Kırgızistan'dan getirilen Orhan İnandı, her şeyi itiraf etti: 36 yıldır FETÖ'nün içindeyim, Gülen'i en son Mart ayında gördüm

Kırgızistan'dan getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi olduğunu itiraf eden İnandı, "36 yıldır bu hareketin içindeyim." dedi. Örgüt içerisinde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kriz yaşandığını anlatan İnandı, FETÖ elebaşı Gülen ile en son Mart ayında bir araya geldiğini söyledi. İnandı'nın terör örgütü yerine "cemaat", elebaşı yerine de "hoca efendi" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesine ulaşıldı.

TRT Haber'de yer alan yazıya göre İnandı ifadesinde, örgüt içerisinde yıl yıl nasıl faaliyet yürüttüğünü, FETÖ'nün yurtdışında nasıl yapılandığını, para kaynaklarını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası durumu anlattı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı ifadesinde FETÖ için "örgüt" ya da "terör örgütü" ifadelerini kullanmadı. Bunun yerine FETÖ'ye "cemaat" örgüt elebaşısına da "hoca efendi" demeyi sürdürdü.

BELİRLİ ARALIKLARLA GÜLEN'İ GÖRMEYE GİTMİŞ

İnandı ifadesinde 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik isimlerinden Adil Öksüz ile üniversite yıllarında tanıştığınıbelirtti. Türkiye'de FETÖ'nün farklı kademelerinde bulunduktan sonra Kırgızistan'a görevlendirildiğini söyledi. Orhan İnandı belirli aralıklar ile FETÖ'nün ABD'deki yerleşkesine giderek hem oradaki üst düzey sorumlular hem de örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü belirtti. İfadeye göre bu görüşmelerin sonuncusu mart ayında gerçekleşti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA ÖRGÜT PANİKLEMİŞ

İnandı ifadesinde örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında girdiği kriz dönemini de anlattı. Buna göre FETÖ'nün mal varlıklarına el konulması ile maaş bile ödeyemez hale geldi ve mal varlıklarını satmaya başladı. Ayrıca yurt dışındaki örgüt mensuplarını da yakalanma korkusu sardı.