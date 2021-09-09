Kırgızistan'da üç gün sürecek 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı
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Kırgızistan'da üç gün sürecek 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı

Kırgızistan'da üç gün sürecek 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, hazır giyim, kışlık giyim ve yöresel ürünlerin sergilendiği 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı törenle açıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, hazır giyim, kışlık giyim ve yöresel ürünlerin sergilendiği 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı törenle açıldı.

Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği iş birliğiyle ülkenin en büyük toptan ve perakende Dordoy açık pazar alanında düzenlenen fuarda tekstil sektöründen 50 firma yer alıyor.

Açılış törenine katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun dönemden sonra Türk Moda ve Tekstil Fuarı'nın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, Türk tekstil firmalarını daha çok desteklemek istediklerini belirterek, "Tekstil firmalarımız için Avrasya Ekonomik Birliği üyesi Kırgızistan, çok uygun ve verimli bir ülke olacaktır. Firmalarımızın ürünlerini getirmelerini ve buradaki firmalarla bağlantı kurarak iş birliği yapmalarını teşvik ediyoruz. " dedi.

Fuara İstanbul ve Bursa'dan çok sayıda firmanın da katıldığını kaydeden Doğan, fuarın organizatörleri ve katılımcılarını tebrik ederek başarı dilediğini söyledi.

Doğan, Türk firmaların pazar alanında oluşturduğu fuar ile ülke olarak girişimcilerin yeteneği ve kabiliyetini sergilediklerini ifade etti.

Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner de dördüncüsünü düzenledikleri Türk Moda ve Tekstil Fuarı'nın üç gün süreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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Kırgızistan'da üç gün sürecek 4. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı - Haberler
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