Kırgızistan'da Özbekistan'ın desteğiyle inşa edilen hastane hizmete açıldı

Dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde Kırgızistan'a insani yardımda bulunmaya devam eden Özbekistan'ın yardımıyla ülkede 200 yataklı hastane inşa edildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinde komşu Özbekistan'ın desteğiyle inşa edilen 200 yataklı hastane hizmete başladı. Özbekistan Sağlık Bakan Birinci Yardımcısı Amrillo İnoyatov'un başkanlığındaki Özbek heyetinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Batken Valiliği İdaresi Başkanı Munarbek Nasirov ve ilçenin sağlık çalışanları hazır bulundu. Törende konuşma yapan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, desteklerinden dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e ve Özbek halkına teşekkür etti.

Tamamen Özbekistan tarafından finanse edilen ve iki binadan oluşan modüler prefabrike hastanenin inşaatı kısa sürede tamamlandı. Hastane, korona virüs hastalarının tedavisi için gerekli tüm koşullara sahip olup, ayrıca tıbbi ve tıbbi olmayan ekipmanlarla tam donanımlı. Daha önce 15 Kasım 2020'de Covid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler kapsamında tıbbi ürünler ve ilaçlar şeklinde ilk insani yardım kargosunu gönderen komşu Özbekistan, 3 gün sonra Kırgızistan'a 3 bin ton buğday göndermişti.

18 Mart'tan beri Covid-19 ile mücadele eden Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 79 bin 659'a yükselirken, hastalıktan iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı 261 artarak 73 bin 561'e ulaştı. Korona kaynaklı ölenlerin sayısı ise bin 337 oldu. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı