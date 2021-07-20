Kırgızistan'da Kurban Bayramı camilerde kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te her sene Eski Meydanda kılınan Kurban Bayram namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl camilerde kılındı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te her sene Eski Meydanda kılınan Kurban Bayram namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl camilerde kılındı.

Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te bu yıl bayram namazı geçen yılın aksine camilerde kılındı. Bişkek'te yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için İmam Serahsi Merkez Camii'ye akın etti. Caminin içinde vatandaşların yüz maskesi taktıkları, sosyal mesafeyi korudukları görüldü. Camiye sığmayanlar ise avlusunda saf tuttu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ve diğer Türk diplomatlar da namazı İmam Serahsi Camii'de kıldı. Namaz öncesi Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ve Büyükelçi Doğan konuşma yaptı. Büyükelçi Doğan, Kırgızca yaptığı konuşmada, Kırgızistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Büyükelçi Doğan ve Türk diplomatlar ise Bişkek yakınlarındaki Krasnaya Reçka köyüne giderek kurban kesti. Büyükelçi Doğan, Kırgızistan halkının ve tüm müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, burada bayramı kutlamaktan sevinç duyduğunu dile getirdi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı