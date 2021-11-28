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Kırgızistan'da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırgızistan'da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

Kırgızistan'da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov'un gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan'da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov'un gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan'da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için oy verme işlemine devam ederken, darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı. Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberler de, gözaltına alınan milletvekilinin Baktıbek Cetigenov olduğu ve Cetigenov'un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtildi. Haberler de, Cetigenov'un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.

Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev'in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı. - BİŞKEK

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