Kırgızistan'da Beşiktaş Futbol Okulları Turnuvası düzenlendi.

Başkent Bişkek'teki Kırgızistan Beden Kültürü Devlet Enstitüsü Kampüsü'nde yer alan sahada Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya, Kırgızistan'dan Bişkek ile Celalabad takımları ve Kazakistan'dan Almatı ile Çimkent takımları katıldı.

Bişkek Beşiktaşlılar Derneğinin ev sahipliğindeki turnuvada, Bişkek Beşiktaş takımı şampiyon oldu.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kanat Djanuzakov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç Beşiktaşlılar arasında oynanan maçların sadece Kırgızistan için değil, tüm Türk dünyası için önemli olduğunun altını çizdi.

Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Beşiktaş Akademisi'nde başantrenör olarak görev yapan Metin Aydın ise "Çimkent'te Beşiktaş Akademisi 6 ay önce kuruldu. İlk olarak 15 öğrenci ile başladık. Bugün oyuncu sayımızı 60'a yükselttik. Biz bunu büyük kazanç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Murat İşener, futbol turnuvasını, Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 115. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediklerini ve her yıl bu etkinliği yapmayı düşündüklerini kaydetti.