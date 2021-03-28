Kırgızistan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk hayırseverlerin desteğiyle 2015 yılında hizmete açılan Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk hayırseverlerin desteğiyle 2015 yılında hizmete açılan Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü girişinde yer alan Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, din görevlisi tarafından Berat Kandili'nin fazileti anlatıldı.

Caminin yer aldığı Cal ilçesinde ikamet eden Kırgızların yanı sıra Türk vatandaşlarının da katıldığı programda, cami imamının verdiği vaazın ardından dualar edildi, yatsı namazı kılındı ve cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Berat Kandili dolayısıyla programa katılan Abdullah Erdal Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Öncelikli olarak anne, babamıza, ailemize ve mazlum coğrafyalardaki insanlara dua ettik." dedi.

Kırgız genç Arzanbek Rahmanov, "Bugün Berat Kandili. Müslümanların kutsal günlerinden bir tanesi. Anne ve babam, Peygamberimiz ve tüm Müslümanlar için dua ettim." ifadesini kullandı.

Caminin çıkışında getirdiği ikramları dağıtan Raşid Yılmaz da "İkram, kültürümüzün en önemli özelliklerinden biri. Her kandil gecesini, gönüllü arkadaşlarla Allah rızası için kutlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur