Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de resmi ziyaretini sürdüren Caparov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu'nun kapanış programına katıldı.

Caparov, Cengiz Aytmatov'un Türk dili konuşan ülkelerin prestijinin yükselmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Aytmatov'un geçen yüzyılda Orta Asya'daki cumhuriyetlerin tarihinde eşi görülmemiş bir sıçrama yaptığını söyleyen Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Caparov, Aytmatov'un hayatının, edebi mirasının, eserleriyle dile getirdiği hikmetli sözlerinin ve düşüncelerinin derin çalışma gerektiren manevi bir hazine olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan Issık-Göl Forumu'nu organize ettikleri için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Hasibe Eren Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ergin Ataman Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:10:03. #1.13#

title