Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de resmi ziyaretini sürdüren Caparov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu'nun kapanış programına katıldı.

Caparov, Cengiz Aytmatov'un Türk dili konuşan ülkelerin prestijinin yükselmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Aytmatov'un geçen yüzyılda Orta Asya'daki cumhuriyetlerin tarihinde eşi görülmemiş bir sıçrama yaptığını söyleyen Caparov, "Cengiz Aytmatov'un Kırgız halkının içinden çıkması dünya edebiyat arenasında milyonlarca okuyucu için sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Caparov, Aytmatov'un hayatının, edebi mirasının, eserleriyle dile getirdiği hikmetli sözlerinin ve düşüncelerinin derin çalışma gerektiren manevi bir hazine olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan Issık-Göl Forumu'nu organize ettikleri için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur