Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk'u ziyaret etti

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaret etti.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev,ilk olarak Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Başkan Demirbaş'a çeşitli hediyeler taktim eden Büyükelçi Omuraliyev, Çubuk ile Kırgızistan'da bir ilçenin kardeş şehir yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de göreve başlayalı 2 ay olduğunu anımsatan Omuraliyev, "İnşallah Çubuk'ta yaşayan Kırgız vatandaşlarımızın akrabalarının bulunduğu ilçeyle Çubuk'u kardeş şehir yapmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımız hem de buradaki vatandaşlarımız çeşitli etkinlikler ve ziyaretler yaparak bu var olan ilişkiyi daha da çok artıracaklardır" diye konuştu.

İki ülkenin tarihinin, dilinin ve dinin bir olduğunu hatırlatan Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş ise, Çubuk'ta yaşayan Kırgız asıllı vatandaşlar olduğunu ve bu kardeşliğin ilelebet yaşatılması için çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş, tüm Kırgız halkını büyükelçi nezdinde Eylül ayında düzenleyecekleri Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne davet ettiklerini vurguladı.

Kırgızistan'dan bir kardeş şehir olmasının hem ilçe halkını hem de kendilerini mutlu edeceğini kaydeden Başkan Demirbaş, "İkili ilişkileri artırmak için elimizden ne geliyorsa biz yapmaya hazırız. Bu konuda festivalim ile başlayacak ve daha sonra devam edecek bir projemiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Belediyedeki ziyaretin ardından Başkan Demirbaş, Kaymakam Sezer ve Büyükelçi Omuraliyev, Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına gitti. Burada Aksakallılar Meclisi tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanan Büyükelçi, Aksakallılar Meclisi üyelerinden Çubuk'ta yaşayan Kırgızlar hakkında bilgi aldı.

Mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Büyükelçi Omuraliyev, yaptığı açıklamada Kırgız halkının ve Türk halkının iki kardeş olduğunu belirterek, "Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dinimiz dilimiz, örf, adetimiz her şeyimiz bir. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Burada Kırgız olan bizim kardeşlerimize kendi evlatları gibi bakarak burada muhafaza ederek en güzel şekilde hayat şartlarını sunduğu için Türkiye Cumhuriyeti devletine, Çubuk Belediyesine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'da, Kırgız kardeşleriyle birlikte yaşamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Belediye'de çeşitli görevlerde çalıştırdıkları Kırgızistan uyruklu vatandaşlar olduğunu hatırlatan Demirbaş, "Ben sizlerle birlikte ilçemizde, ülkemizde yaşamaktan son derece mutluyum. Hem çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle hem de uyumlu, güler yüzlü ve misafirperver olmalarıyla biz kendilerinden çok memnunuz. Çubuk artık Kırgızlar için ikinci bir vatan olmuştur" diye konuştu.

Ziyarette Kırgız Otağında yer sofrasına oturan Büyükelçi Omuraliyev, Kaymakam Sezer ve Başkan Demirbaş, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostlukların gelişmesi için dua ederek, ikram edilen yöresel yemeklerden tattılar.

Kaymakam Sezer, büyükelçiyi Omuraliyev'e Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kilim kursunda Kırgız kadınları tarafından kırmızı, beyaz, mavi işlemeli kilim hediye etti. Başkan Demirbaş'ın Çubuk Turşusunu hediye ettiği Büyükelçi Kubanyehbek Omuraliyev de Başkan Demirbaş ve Kaymakam Sezer'e ulusal sembolleri olan kalpak hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA