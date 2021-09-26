Kırgızistan, Afganistan'da kalan Kırgızları anavatana getirecek - Haberler
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Kırgızistan, Afganistan'da kalan Kırgızları anavatana getirecek

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan, Afganistan'da kalan Kırgızları anavatana getirecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan'ın kuzeyindeki Küçük ve Büyük Pamir Dağları'nda kalan Kırgızları anavatana getirme talimatı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan'ın kuzeyindeki Küçük ve Büyük Pamir Dağları'nda kalan Kırgızları anavatana getirme talimatı verdi.

Caparov, Afganistan'dan getirilecek Kırgızlar için Oş Bölgesine bağlı Çon Alay ilçesinde inşa edilecek yerleşim biriminin temel atma törenine katıldı.

Törende halka hitap eden Caparov, Afganistan'ın Küçük ve Büyük Pamir Dağları'nda yaşayan Kırgızları, anavatana yerleştirmek için ilgili devlet organlarına talimat verdiğini belirtti.

Caparov, Afganistan'daki Kırgızları anavatana getirme niyetinin hep olduğunu belirterek, "Bu yeni yerleşim biriminde gelecekte 300-400 ev kurulacak." dedi.

Kırgızistan daha önce de Küçük ve Büyük Pamir'de yaşayan onlarca aileyi ülkeye getirmiş, onlara vatandaşlık ve konut vermişti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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