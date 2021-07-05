Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi yakında açılıyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen modern Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin yakında hizmete açılması bekleniyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen modern Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin yakında hizmete açılması bekleniyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen modern Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin açılışı yakında yapılacak. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Alımkadır Beyşenaliyev'in Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede hastanenin ortak yönetimi, personelin eğitimi ve istihdamı ile ilgili konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Doğan, hastanenin yakında faaliyete başlayacağını ama resmi açılış töreninin Kırgızistan ile Türkiye cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

KIRGIZİSTAN'DAN TÜRKİYE SAĞLIK BAKANLIĞINA VE TİKA'YA TEŞEKKÜR

Toplantıda ayrıca Bakan Beyşenaliyev'in Türkiye Sağlık Bakanlığına ve TİKA'ya modern hastane için teşekkür ettiği kaydedilirken, hastanenin faaliyete geçmesi için daha fazla çalışma yürütecek ortak çalışma grubu oluşturulmasına da karar verildiği bildirildi.

TBMM, 10 Şubat 2021 tarihinde Kırgızistan ile Türkiye arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılması, ortak işletilmesi ve devri ile Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'de tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi almasına dair anlaşmayı onaylamıştı. 20 Şubat'ta ise yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştı.

Türkiye tarafından finanse edilen modern hastanenin inşası Haziran 2016'da TİKA tarafından başlatılmış, Kasım 2017'de tamamlandı. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan hastanede kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji branşlarında ileri teşhis ve tedavi hizmetleri verilmesi bekleniyor. 21'i yoğum bakımda olmak üzere toplam 72 yatak kapasiteli hastane, 2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgını zirve yaptığında Covid-19 hastalarını tedavi etmek amacıyla geçici olarak açılmıştı.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı