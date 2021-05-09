'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, erkenci kirazda hasat başladı.

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, erkenci kirazda hasat başladı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, bir süre önce yaşanan zirai don nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu belirtti.

Kemalpaşa Ziraat Odası verilerine göre; ilçedeki 86 bin dekarlık alanda 7 bin çiftçi kiraz üretiyor. Dalların kiraz dolduğu Kemalpaşa'da bu yıl rekolteyi don vurdu. Geçen yıl 70 bin ton olan rekolte, bu yıl şubat ayında gerçekleşen don yüzünden düşeceği tahmin edildi. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, don yüzünden yüzde 20'ye varan dekolte düşüklüğünün söz konusu olduğunu belirterek, "Üreticilerimizde fiyatların iyi olması beklentisi var. Erkenci kirazlarımızı her geçen yıl artan oranda yurt dışına satıyoruz. Daha önce turfanda olan kirazlarımız yurt dışına gitmiyordu ama şimdi uçak kargolarla Orta Doğu'ya, Avrupa ülkelerine, Rusya'ya ve Uzak Doğu'ya olmak üzere gönderebiliyoruz. Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 12'sini İzmir karşılıyor. İzmir'in ise yüzde 85'ini Kemalpaşa sağlıyor. Kemalpaşa, 'kirazın başkenti' olarak bilinen marka bir ilçemiz" dedi.

'ERKENCİ KİRAZDA REKOLTE AZ'Kırkağaç Mahallesi'nde üretim yapan 2 çocuk babası Mehmet Ali Akdemir (57), yaklaşık 300 dönümlük arazide üretim yaptığını belirterek, "Bunun 50-60 dönümünde kiraz üretiyoruz. Geri kalan arazimizde kayısı ve şeftali üretimi yapıyoruz. Erkenci kirazda rekolte az. Benim bahçemde don nedeniyle en az yüzde 40 rekolte kaybı var. Hayali bir piyasa. Neyin nasıl olacağı belli değil. 3 gün önce 60-70 TL olan kilo fiyatı, dünkü fiyatı 30-35 TL'ydi" dedi.'FİYATLAR SAATLİK DEĞİŞİYOR'

Bir diğer üretici yeni evli Mehmet Demir (29) ise, "Erkenci kiraz hasadına başladık. Bu sene bildiğiniz gibi soğuk geçirdik. Soğuk zararından dolayı bahçemizde rekoltede yüzde 30 civarında düşüş var. Geçen yıl nisan ayının 21'inde başlamıştık hasada. Bu yıl soğuklar nedeniyle mayıs ayının 3'ünü buldu hasat. Genel olarak bütün bölgemizde bu durum böyle. Fiyatlar saatlik değişiyor. İlk başladığımız zaman 80-100 TL'ydi, dün 40-50 TL'ydi bugün belki 30- 25 TL'ye düşte belki" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN