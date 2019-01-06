Kirazda Kar Yağışı Nedeniyle 13 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, kırsal yüksek kesimlerde kalan 13 mahallede olumsuz hava şartları nedeniyle Ulaşıma kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kiraz İlçesine bağlı Kırsal yüksek kesimlerde olan 13 mahallede etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Altınoluk, Ören, Cevizli, Kibar, Ovacık, Dokuzlar, Umurlu, Ahmetler, Olgunlar, Mersinlidere, Akpınar, Uzunköy, Bahçearası, mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolları açmak için ekipler çalışmalara başladı. Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar çalışmaları yerinde inceleyip, Fen İşleri Müdürü Erhan Göztaş'tan bilgi aldı. Göztaş, kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsaldaki 13 mahallede yolların açılması için ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kiraz Belediyesi Fen İşlerindeki 16 kişilik personelle, 3 kepçe, 2 greyder ve 2 kamyon ile tüm geceye boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdilik yollarda buzlanma yok, buzlanma ve don olduğunda tuzlama çalışmasını da anında yapacağız." dedi.

- İzmir

Kaynak: DHA