Kiraz Üreticileri "Don" Nöbetinde

RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Hadim ilçesindeki kiraz üreticileri, oluşabilecek zirai don sebebiyle bahçelerinde ateş yakıp sabahlara kadar nöbet tutuyor.

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde çiftçiler, büyük kısmı ihraç edilen Napolyon cinsi kirazların zirai dondan etkilenmemesi için gece gündüz mücadele veriyor.

Geçimini kiraz üretimiyle sağlayan çiftçiler, hava sıcaklıklarının artmasının ardından çiçek açan kiraz ağaçlarının, havaların soğumasıyla zirai dondan etkilenebileceği ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Yörenin yüksek rakımlı yaylalarında başlayan kar yağışı, çiçek açan ağaçlarda verimin düşmesi ve ağaçların donma riskini artırdı. Saman, odun ve sis makinaları ile bahçeye giden çiftçiler, meyve ağaçları arasında ateş yakıp sabahlara kadar nöbet tutuyor.

Araçlarıyla bahçelere saman ve odun taşıyan çiftçiler, saman ve odunları yakarak zirai dona karşı tedbir almaya çalışıyor.

"Ürettiğimiz kirazların yüzde 80'i Avrupa'ya ihraç ediliyor"

İlçe sınırlarında yer alan Gülpınar yaylasında "zirai don" nöbeti tutan çiftçilerden Tevfik Ateş, AA muhabirine, kiraz çiçeklerinin açmaya başladığı dönemde soğuklara karşı önlem almak için saman ve lastik yaktıklarını söyledi.

Kiraz bahçelerinin yüksek rakımlı yaylalarda ve ihracata yönelik yetiştirildiğini anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz kirazların yüzde 80'i Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu sebeple güvenli ve kaliteli üretim yapabilmek için zorlu şartlarda doğa ile mücadele ediyoruz. Bölgenin iklim yapısından dolayı bu mücadeleyi yapmadığımız zaman verim düşüklüğü ile karşılaşıyoruz. Kaliteyi korumak için ateş yakıp, dona karşı sürekli mücadele halindeyiz. Şu anda kar yağışı devam ediyor. İyi bir mücadele ile bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum."

"Yakmak için bahçeme 3 ton saman getirdim"

Üreticilerden Serdar Sait Ateş de sisleme makinaları ve ateş yardımıyla zirai dona karşı mücadele ettiklerini aktardı.

Kendilerine ait bahçelerde yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 civarında ağaçlarının olduğunu anlatan Ateş, "Ateşi ağaçlardan 15 metre kadar uzağında yakıyoruz. Zirai don tehlikesi oldukça bu mücadele devam edecek. Yakmak için bahçeme 3 ton saman getirdim. Bunun yanında sisleme makinamız var. Elde ettiğimiz duman, çiçeklerin üşümesini önleyerek, ürünün sağlıklı büyümesini sağlıyor." diye konuştu.