Kiraz bahçeleri için İl Genel Meclisi'nden yol talebi
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Kiraz bahçeleri için İl Genel Meclisi'nden yol talebi

Kiraz bahçeleri için İl Genel Meclisi'nden yol talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantılarının 4. birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı toplantılarının 4. birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda meclis üyesi İsmahan Nergiz, Sultandağı ilçesinde bulunan ve tüm dünyaya ihraç edilen kiraz bahçelerinin yollarının yeniden yapılmasını istedi.

İGM'nin 4. birleşiminde ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği'nden gelen teklifler komisyonlara havale edildi. Daha sonra Komisyondan gelen raporlar okunarak kabul edildi. İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü Yeni Mahallede yeni yapılan evlere su verilmesi konusundaki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Sultandağı İGM üyesi İsmahan Nergiz, Sultandağı ilçesinde bulunan ve tüm dünyaya ihraç edilen kiraz bahçelerinin yollarının yeniden yapılmasını istedi. Başkan Çoban ise bu tür talebi tüm ilçe ve köylerinin yaptığını belirterek imkanlar doğrultusunda tarla yolların greyderlerle açıldığını dile getirdi. İl Özel İdaresi yetkilileri de konuya ilişkin kiraz bahçe yollarının ağaçlardan dolayı küçük greyderlerle açılarak kumlama çalışmasının yapıldığını bilirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kiraz bahçeleri için İl Genel Meclisi'nden yol talebi
Kiraz bahçeleri için İl Genel Meclisi'nden yol talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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