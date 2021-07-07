Kırançiftlik Muhtarı Celali Çınar, "Cengiz Başkanımıza Minnettarız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırançiftlik Muhtarı Celali Çınar, "Cengiz Başkanımıza Minnettarız"

Kırançiftlik Muhtarı Celali Çınar, 'Cengiz Başkanımıza Minnettarız'
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Şehzadeler ilçesine bağlı Kırançiftlik Mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Celali Çınar, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetleriyle mahallemizin çehresi değişti. Cengiz Başkanımıza minnettarız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Kırançiftlik mahallesine ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Celali Çınar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Kırançiftlik muhtarı Celali Çınar, mahallerinde yapılan hizmetleri unutmayacaklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetleriyle mahallemizin adeta çehresi değişti. Alt ve üstyapı ile diğer tüm çalışmalardan çok memnun kaldık. Cengiz Başkanımıza minnettarız" dedi.

"Amacımız, sorunsuz ve hızlı hizmet"

İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, "Hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yerine ulaşması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız ile aramıza köprü olan değerli muhtarlarımız ile görüşmelerimiz sık sık devam ediyor. Mahallelerimizin sıkıntılarını yerinde inceleyip gerekli notlarımızı alıyoruz. Çözümü noktasında da ekiplerimiz ile istişareler yaparak sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında emin adımlar atıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Melisa Döngel İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırançiftlik Muhtarı Celali Çınar, "Cengiz Başkanımıza Minnettarız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:30:35. #1.16#

title