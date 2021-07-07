Kırançiftlik Muhtarı Celali Çınar, "Cengiz Başkanımıza Minnettarız"

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Şehzadeler ilçesine bağlı Kırançiftlik Mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Celali Çınar, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetleriyle mahallemizin çehresi değişti. Cengiz Başkanımıza minnettarız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Kırançiftlik mahallesine ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Celali Çınar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Kırançiftlik muhtarı Celali Çınar, mahallerinde yapılan hizmetleri unutmayacaklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetleriyle mahallemizin adeta çehresi değişti. Alt ve üstyapı ile diğer tüm çalışmalardan çok memnun kaldık. Cengiz Başkanımıza minnettarız" dedi.

"Amacımız, sorunsuz ve hızlı hizmet"

İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, "Hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yerine ulaşması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız ile aramıza köprü olan değerli muhtarlarımız ile görüşmelerimiz sık sık devam ediyor. Mahallelerimizin sıkıntılarını yerinde inceleyip gerekli notlarımızı alıyoruz. Çözümü noktasında da ekiplerimiz ile istişareler yaparak sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında emin adımlar atıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler