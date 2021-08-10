Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor
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Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemiden önce sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kademeli normalleşme ile birlikte saha çalışmalarına devam ediyor.

Pandemiden önce sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kademeli normalleşme ile birlikte saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kıranardı Mahalle halkı ile bir araya gelen Başkan Dr. Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi ve ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Her hafta birkaç mahallemizi ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Pandeminin biraz rahatlaması ile birlikte vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Kıranardı'da da eski düğün salonunu yenileyeceğiz ve eski belediye binasını restore edip yenileyeceğiz ve sosyal tesisi haline getireceğiz. Yeni bir park çalışmamız olacak, aynı zamanda burada yeni yol yapılması gereken yerlerimiz var, oraları yapacağız. Bir de en büyük sorunlardan bir tanesi tekir gölünden gelen sulama suyunda ki kaçak idi. İnşallah DSİ'nin desteğiyle bu sorunu da çözmek için uğraşacağız. Yani Kıranardı Mahallemizin ihtiyaçlarını bir bir gidermeye çalışacağız. Değerli muhtarımız, mahalle temsilcimiz ve buradaki vatandaşlarımızla birlikte sahada çalışmaları yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Kıranardı'nın en önemli ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor
Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor
Kıranardı Mahallesi'nin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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