"Kıranardı kışa hazır, güvenli ve seri ulaşım tamam"
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"Kıranardı kışa hazır, güvenli ve seri ulaşım tamam"

Melikgazi Belediyesi Kıranardı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenleme ile yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmasına başladı.

06.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:23

Melikgazi Belediyesi Kıranardı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenleme ile yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmasına başladı.

Fatih Sultan Mehmet, Gürle Caddesi ve Yayla Yolu Caddesi olmak üzere 3 ana cadde ile bunlara bağlantılı bütün yollarda altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından Melikgazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmasını yerine getirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kıranardı Mahallesi bir bütün olarak değerlendirilerek yolların tamamında yenileme yapıldı. Bu çalışma sonucunda 810 ton asfalt kullanılarak yollar yenilendi. Çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Belirli bir plan ve program dahilinde yapılan hizmetlerde amacın vatandaşın mağduriyetini önlemek olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bağ ve sayfiye alanı olarak yaz aylarında nüfusu artan Kıranardı Mahallemize bu çalışmalarımız hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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