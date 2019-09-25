Kıran Operasyonu'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi

25.09.2019 09:40

İçişleri Bakanlığı: "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu başladı. Kıran-3 Operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi."

(İHA)

Kaynak: İHA