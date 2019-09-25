25.09.2019 09:42

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.Kıran -3 operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi .Kıran-1, kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" denildi.

Kaynak: İHA