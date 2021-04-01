Kiralık evi sigara imalathanesine çevirmiş

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kiraladığı evde kaçak sigara üretimi yapan A.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kiraladığı evde kaçak sigara üretimi yapan A.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ş. adlı şüphelinin Kızılpınar Mahallesi'nde kiraladığı tek katlı evde kaçak sigara imalatı yaptığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, 3 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 1 ürün nemlendirme makinesi, 44 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 10 bin içime hazır sarma sigara, 15 bin boş makaron, 1500 sigara kutusu ve 199 bandrol ele geçirildi. A.Ş., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA