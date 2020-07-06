Kiralık araçların teminat ücretini iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi...
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Kiralık araçların teminat ücretini iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi...

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:46

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 145 kişinin araç kiralama şirketleri üzerinden kiraladıkları araçlara ödedikleri teminat ücretinin iade edilmemesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, 3 Temmuz'da yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından birbirleriyle bağlantılı 5 şirkete ve 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca ile çok sayıda mermi, 6 POS makinesi, 32 cep telefonu ve bu telefonlara ait SIM kart, 4 diz üstü bilgisayar, 4 adet toplam 700 bin lira değerinde senet ve 550 araba kiralama sözleşmesi ele geçirildi.

Teminatı iade etmemek için araçları çizdirdikleri öne sürüldü

Gözaltına alınan şüphelilerin, kurdukları oto kiralama şirketlerindeki araçlar için internet üzerinden piyasa fiyatının altında ilan verdikleri, vatandaşlara aracı teslim etmeden önce kredi kartlarından yüklü miktarda teminat ücreti çektikleri belirlendi.

Araçların teslim gününe 2 gün kala araç takip sistemi üzerinden yerini belirleyerek kendi elemanları olduğu öne sürülen maske takan kişilerce çizdirilerek aracın zarar gördüğü bahanesiyle teminat ücretini iade etmedikleri iddia edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tahmin ediliyor.

"İtimatsızlık doğuracak hiçbir şey yoktu."

Olayın mağdurlarından Murat Kaçak, önemli bir proje için bir aylık bir araca ihtiyaçlarının olduğunu ve bu nedenle araç kiralamak istediklerini söyledi.

Bunun için internet üzerinden araştırma yaptıklarını belirten Kaçak, "Türkiye'de çok önemli bir satış sitesine girdik. Bu arkadaşların telefon ve sitelerine ulaştık. Aradık ve dedik ki 'bize şu tip bir araç lazım. Bizden vergi levhası istediler gönderdik ve bizim oraya gelmek için aracı yerinde teslim etmek için 100 TL istediler, gönderdik. Şartlarımız belliydi. 2 bin lira bloke edeceklerdi ve 2 bin lira da aracın bir aylık kirasıydı. Geldiler ellerinde POS makinası. 2150 lira elden verdik, 2 bin lira da pos cihazından çektiler. Bütün resmi işlemleri yaptılar. İtimatsızlık doğuracak hiçbir şey yoktu." diye konuştu.

Araç kiralama şirketi yetkililerinin tamir için arabayı geri istediklerini dile getiren Kaçak, "3 gün sonra bize aracın takip sisteminin bozulduğunu, bunu 1 saatte yapıp aracı geri getireceklerini' söylediler. Aracı bizden aldılar. Daha sonra 2-3 gün aracın tamirde olduğuyla oyaladılar. Daha sonra telefonlarına ulaşamadık. Bunun üzerine biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaçak, savcılığa şikayet etmelerinin ardından polis ekiplerinin çok kısa bir sürede şüphelileri bularak gözaltına aldığını kaydetti.

"Plazalarda, emniyete yakın yerlerde dükkanlar açmışlar"

Diğer mağdur Turan A. ise, internet siteleri üzerinden araç kiralama sitelerine baktığını ve bu araştırmalarının neticesinde şüphelilerin ilanlarına ulaştığını söyledi.

Turan A. "Aracı getirdiler ve depozit ücreti kestiler. Depozit ücretini teslimden sonra vereceklerini söylediler vermediler. Sonra internetteki şikayetler üzerine baktım bunlar profesyonel dolandırıcı. Kendilerine ulaşamıyorsunuz. Zaten bu işi meslek haline getirmişler. Bende araca zarar vermediler ancak diğer arkadaşlara senet de imzalatmışlar. Ben provizyonumu alamadım. 7 bin lira kaybım oldu. Plazalarda, emniyete yakın yerlerde dükkanlar açmışlar. Güven vermek için." şeklinde konuştu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kiralık araçların teminat ücretini iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi...

Kaynak: AA

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