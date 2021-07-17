Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı
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Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Yerel

Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı Pendik'te bir evden 16 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı

İSTANBUL - Pendik'te bir evden 16 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Kiraladığı araçla hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olay 21 Haziran günü saat 15.00 sıralarında Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşti. Hırsızların evden 16 bin lira değerindeki 1 adet LCD TV, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet çeyrek altın çalması üzerine emniyet güçlerinin olay yeri çevresi ve şüphelilerin olaydan sonraki kaçış güzergahlarındaki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini incelemesi sonucunda şüphelinin kullandığı aracın plaka bilgisi tespit edildi. Yapılan araştırmalarda plakanın kopyalanmış olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında çevre ilçelerle görüntüleri paylaşılan aracın 24 Haziran günü Maltepe'de meydana gelen bir hırsızlıkta kullanılan kiralık araçla aynı özelliklere sahip olduğu belirlendi. Bunun üzerine kiralama şirketi üzerinden GPS kayıtları incelenen aracın olay tarihi ve saatinde olay yerinde park halinde bulunduğu tespit edildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalarda aracı kendi üzerine kiraladığı tespit edilen şüpheli G.K.(26), 16 Temmuz günü Sancaktepe Emek Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin araştırmalarının devamında şüpheli şahsın olayı birlikte gerçekleştirdiği diğer 2 şüphelinin başka bir suçtan hala cezaevinde olduğu belirlenirken, şüpheli G.K. yapılan işlemlerin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı
Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı
Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı
Kiraladığı araçla hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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