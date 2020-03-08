Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 31 Mart 2019'da göreve seçildikten sonra vatandaşlara daha yakın olmak amacıyla kirada oturmaya devam ederek, lojmanının bir katını üretici kadınlara tahsis etti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 31 Mart 2019'da göreve seçildikten sonra vatandaşlara daha yakın olmak amacıyla kirada oturmaya devam ederek, lojmanının bir katını üretici kadınlara tahsis etti.

Bursa'nın, Uludağ eteklerindeki ilçelerinden Orhaneli'de, kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar tarhana, salça, köy ekmeği, erişte, baklava ve reçel gibi ürünleri ilçeye özgü tariflerle hazırlayarak satışa sunuyor.

Başkanlık konutunda oturmama kararı alan Belediye Başkanı Aykurt'un tahsis ettiği katta çalışmalarını sürdüren Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini Bursa dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Aykurt, AA muhabirine, başkanlık konutunun 2012 yılında, önceki dönem belediye başkanı tarafından yaptırıldığını ve geçen yıla kadar kullanıldığını söyledi.

Lojmanın, 3 bin 800 metrekarelik arsada bulunduğunu ve 1000 metrekare kadar kapalı alana sahip olduğunu belirten Aykurt, şöyle devam etti:

"Fiziken insanlardan ayrı olan gönül olarak da ayrı kalır düşüncesiyle burayı kullanmayacağımı söyledim. Seçim döneminde de halkımızla 'burayı yaşlı bakımevi yapalım' diye konuşmuştuk. Orhaneli'de yaşlı bakımevi olarak kullanılan Dilruba Evlerimiz var. Dilruba Derneğimizle yaptığımız görüşmeyle şu an yaşlılarımıza orada bakmaktayız. Ayrıca burada sadece yaşlılara bakılmasını uygun görmediğimiz için burada kadın kooperatifi çalışması yapma fikrimiz ortaya çıktı."

Aykurt, sonraki süreçte, kadınların hem üretimde hem de kültürel etkinliklerde var olabilmesi amacıyla kooperatif kurulduğunu aktardı.

Başkanlık konutunun zemin katını bu kooperatifin kullanımına açtıklarını, diğer iki katını da kültürevi yapma kararı aldıklarını anlatan Aykurt, "Bursa'nın fethinden önce burası fethedilmiş. Bu sebeple çok ciddi bir kültüre sahibiz. Orhaneli Belediyesinin kuruluş tarihi 1888, bu tarih bile bizim geçmişe gerçekten büyük bir derinliğimizin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu derinliği inşallah geleceğe yansıtabilmek adına burayı kültür merkezi haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Kadınların ilçe kültürünü her zaman en iyi şekilde yansıttığını dile getiren Aykurt, onların üretimine ne kadar çok güvenirlerse o kadar ileri bir toplum olacaklarına inandıklarını belirtti.

"Başkanımız arabasıyla siparişleri adreslerine kadar götürdü"

Kooperatif Başkanı Sevgi Bal da üretime geçen yıl mayıs ayında başladıklarını bildirdi.

Başta 10 kadından oluşan grubun, ilçenin tanıtımı ve üretim hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımıza çıktık. 'Böyle fikirlerimiz var, kadınlarla toplanıp bir şeyler yapmak, yöresel ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.' dedik. O da 'Ben yer konusunda yardımcı olurum, hiç sıkıntı değil.' dedi. 'Benim de bir isteğim var, Orhaneli esnafından alışveriş yapacaksınız.' diyerek bizden onun sözünü aldı. Bu şekilde 10 kişiyle başladık, Ramazan Bayramı öncesi 30 kişiye ulaştık. Bayram öncesi 30 kadın burada çalıştık ve bayramda 500 tepsi baklava çıkardık. Başkanımız sağ olsun, Bursa'ya gidemediğimizde arabasıyla baklavaları alıp adreslerine kendisi teslim etti."

Bal, yazın 4 tona yakın domates alıp salça yaptıklarını, tarhana, erişte, reçel, yufka ve turşu ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA