Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza
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Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza

25.02.2021 18:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:55
Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 24 bin 283 lira ceza kesildi.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 24 bin 283 lira ceza kesildi.

Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi Meydan Sokak'ta bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ve sigara içildiğini tespit etti. Ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL ceza yazdı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.


Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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