Kira sorununu Eczacıbaşı çözdü
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Kira sorununu Eczacıbaşı çözdü

03.02.2021 08:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:26
Kira sorununu Eczacıbaşı çözdü

Ferit Şahenk'e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı.

Ferit Şahenk'e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı. Kanyon AVM'nin içindeki Harvey Nichols mağazasının girişinde bulunan Gina'nin önce pandemi nedeniyle kapandığını düşünmüş, ancak araştırınca altından kira sorunsalı çıkmıştı.

Harvey Nichols'ın bağlı bulunduğu Demsa Group'tan indirim talep eden d.ream yöneticileri, ret yanıtı alınca restoranı kapatmaya karar vermişti.

Malum, Demsa Group'un patronları Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çifti. Ferit Şahenk'in talebine ret yanıtı veren kişinin Cengiz Çetindoğan olduğunu öğrenmiş ve bu haberi "patronlar arasında kira sorunu" çıktı diye vermiştim.

Şimdi araya başka bir patronun girmesiyle sorun çözülmüş! Kanyon'un sahibi Bülent Eczacıbaşı, kira kontratını değiştirerek, Gina'yı Kanyon'un kiracısı yapmış. Bu hamleyle Gina'nın tamamen kapanmasını engelleyen Ezcacıbaşı'na benden de büyük bir alkış...

Bülent Eczacıbaşı

Dağda hafta sonu kaçamağı

Uludağ'daki Grand Yazıcı Hotel'in sahibi Bahar Şer ve eşi Ozan Şer, her kayak sezonunda yakın dostlarını dağda ağırlamayı seviyor. Geçtiğimiz haftalar Hülya Avşar, Ahmet Güneştekin, Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu'nu ağırlayan Şer çift, hafta sonunda Demet Akalın-Okan Kurt, Ferruh-Eftalya Taşdemir çiftine ev sahipliği yaptı.

Kızıyla birlikte kayak yapıp stres atan Demet Akalın, sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşarak Uludağ'ı çok özlediğini yazdı.

Okan Kurt- Demet Akalın - Bahar Şer - Ozan Şer - Ferruh Taşdemir

Otellerini ziyaret etti

Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu otellerini tek tek ziyaret etti. Ünlü iş insanı, İstanbul'daki Ağaoğlu My City Hotel ziyaretinden sonra Uludağ'da bulunan Ağaoğlu My Mountain Hotel'de hafta sonu geçirdi. Ali Ağaoğlu, burada Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker ile oteller hakkında bir toplantı yaptı. Ali Bey ve Murat Bey Uludağ'da kayak pistlerini dolaşarak 2021 kış sezonunu nabzını birlikte tuttular.

Murat Türker - Ali Ağaoğlu

Heyecanı seviyor

Numarine şirketinin patronu Ömer Malaz, kayak pistlerinin açılmasıyla soluğu Rize Ayder Yaylası'nda almış. Ekstrem sporları seven Malaz yakın dostları ile son dönemlerde heyecan severlerin buluştuğu Ayder Yaylası'na kayak yapmaya gitti. Avrupalı sporcuların antrenman yapmak için son dönemlerde rağbet gösterdiği kayak merkezi yerli sporcuların da gözdesi. Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda kayak yapmak ve zirveye ulaşmak diğer kayak pistleri gibi değil. Sporcular zirveye helikopterlerle taşınıyor. Ömer Malaz da bu zorlu parkurun tadını dostları ile çıkardı.

Kaynak: Hürriyet

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