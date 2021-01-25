Kira destekleri ne zaman ödenecek? Esnaf kira yardımı ne zaman yatacak?
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Kira destekleri ne zaman ödenecek? Esnaf kira yardımı ne zaman yatacak?

25.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:35
Kira destekleri ne zaman ödenecek? Esnaf kira yardımı ne zaman yatacak?

Covid- 19 salgın döneminde gelir kaybeden esnaflara destek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı başvuruları yapıldı. Vatandaşlar Kira destekleri ne zaman ödenecek? Esnaf kira yardımı ne zaman yatacak? merak ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru işlemleri alınmaya başlayan kira destekleri, esnafa gelir kaybı desteği 11 Ocak tarihinde son buldu. Başvuru yapan esnaflar Kira destekleri ne zaman ödenecek? Esnaf kira yardımı ne zaman yatacak? soruyor.

KİRA DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira ve gelir kaybı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardındanTicaret Bakanlığı harekete geçti. Esnafların e-devlet üzerinden başvurularını yaptıkları kira destekleri, gelir yardımı ödeneği 15 gün içerisinde yatırılmaya başlanması bekleniyor.

Salgın sürecinde esnafların dükkanlarını kapatılması nedeniyle kira desteklerinin ilk olarak lokanta, pastane, kafe, oto tamir, servis işletmeleri, dolmuş, kuaförler gibi başlıca meslek gruplarına ödemeye başlaması bekleniyor.

ESNAF KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Esnaf kira yardımı, başvuran esnafın uygun görülmesi halinde başvuran kişinin banka hesap numarasına 3 aylık olarak yatırılmaya başlanacak. kira destekleri, vergiden muaf olan esnafa, gerçek kişi tacirlere, esnaf ve sanatkarlara 3 ay, aylık 1000 lira olarak toplamda 3 bin lira ödeme yapılacak. 15 gün içinde yatırılmaya başlanması beklenen esnaf kira destekleri vergi sicil kayıtları dikkate alınarak, gelir kaybeden gerçek kişilerin iş yerlerinin kira olması halinde, büyükşehirlerde aylık 750 TL, 3 ay toplam 2250 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olarak, 3 ay toplam 1500 TL ödenek yatırılacaktır.

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