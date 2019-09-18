Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

18.09.2019 16:53

İZMİR'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden Ferhat Yılmaz (24) yaşamını yitirirken, Ejder Uyaroğlu (47) yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Soma - Bergama karayolunun 24'üncü kilometresindeki Kınık kavşağı yakınlarında bulunan müzikholde meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden plakası alınamayan otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu müzikholün önünde sigara içtikleri belirlenen çalışanlardan Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi silah sesine koşan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk babası Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralı Uyaroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, 2 kişi oldukları sanılan saldırganların yakalanması ve kullandıkları otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA