Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kınık'ta coşkuyla kutlandı - Haberler
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Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kınık'ta coşkuyla kutlandı

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Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kınık'ta coşkuyla kutlandı

Kutlamalar kapsamında gerçekleşen Burcu Güneş konseri, Kınık halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Kınık Belediyesi, 13 Eylül Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve 5inci hasat festivali etkinlikleri kapsamında program düzenledi. Festivalin kapanışında bir önceki Kahramanmaraş programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan ve Kınıklılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getiren, Kınık'lı sanatçı Fırat Tanır ardından sanatçı Burcu Güneş Sahne aldı. Kınıklı hayranlarıyla bir araya gelen Burcu Güneş, sevilen şarkıları ile coşku dolu bir akşam yaşattı.

Kınık halkının yoğun katılım gösterdiği Konsere, Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli , Ak Parti İzmir Millet Vekili Yaşar Kırkpınar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Rafet Uslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Ak Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Bergama Ak Parti İlçe başkanı Sebahattin Güzel ,Mhp Kınık İlçe Başkanı Adem Dayan ,Bergama İlçe Başkanı Hasan HüseyinEngin, Belediye Meclis Üyeleri ,yöneticiler, bürokratlar ,sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı.

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Haber: Kınık'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü Kınık'ta coşkuyla kutlandı - Haberler
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