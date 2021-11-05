Kınık, "Gençlerden yeni çalışmalar bekliyorum"

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Düzce'de gençlerle bir araya geldi, onlardan yeni projeler yeni çalışmalar beklediğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Düzce Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi, faaliyetlerimizle ilgili bilgi aldı.

Kızılay Düzce çok amaçlı salonda gençlerle bir araya gelen Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, Kızılay gönüllüsü olmanın önemine değinerek gençlerden yeni projeler yeni çalışmalar beklediğini dile getirdi. Aynı zamanda kan bağışı ve kök hücre bağışına dikkat çekerek şifa bekleyen hastalarımıza destek olma çağrısında bulundu. Düzce'nin Kızılay tarihinde önemli yere sahip olduğunu belirten Kınık, Kızılay' a hizmet eden, bağış yapan, destek olan herkese teşekkür etti. - DÜZCE