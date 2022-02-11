Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi

Kınık Belediyesi tarafından halka açık ve ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturulan, Abdullah Şahin, Hakverdi Biber, Selda Bucak, Zuhal Göncü ve Bora Gencer isimli sanatçıların sahne aldığı "Şakabare" tiyatro oyunu yoğun katılım ile Kınıklı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sanatsal ve kültürel aktivitelere verdiği önemi vurgulayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri de tiyatrodur. Eğitimsel gücü yüksektir. Dayanışmayı öğretir, toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar ve bireyin birçok konuda gelişimine katkıda bulunur. Bizlerde sanatsal ve kültürel anlamda katkı sağlamak adına, hemşehrilerimizin güzel vakit geçireceği bir aktivite olarak, ücretsiz tiyatro oyunu düzenledik. Yoğun katılım ve ilgiyi görmek bizleri mutlu ediyor. Sanatsal ve kültürel anlamda etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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