Kınık: "Bilecik'te Kızılaycılık faaliyetlerinin artması bizleri sevindiriyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Sekreter Hüseyin Can, Bilecik Kızılay Şubesini ziyaret ederek Bilecik'te Kızılaycılık faaliyetlerinin artmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Sekreter Hüseyin Can, şube ziyaretleri kapsamında Türk Kızılay Bilecik Şubesini ziyaret etti. Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Kızılay Bilecik İl Başkanı, Kızılay Kadın Bilecik İl Başkanı ve gönüllüler, Kerem Kınık ve Hüseyin Can'ı karşıladıktan sonra Bilecik şubesi gezdirildi. Şube Başkanı Mefail Ateş tarafından Bilecik'te yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Kınık, "Son yıllarda Bilecik'te Kızılaycılık faaliyetlerinin artması bizleri sevindiriyor" diyerek memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Şube Başkanı Mefail Ateş, Genel Başkan Kınık'ı ve Genel Sekreter Can'ı odasında ağırlayarak hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK