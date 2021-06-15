Kınık Belediye Başkanı Doğruer, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kınık İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kınık İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Doğruer, ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak ve görevli jandarma personelini kutladı.

Teşkilatın 182 yıldır vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere görev yaptığını aktaran Doğruer, bu uğurda şehit düşenlere rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin