Kingdom Hearts PC için geliyor! Seri 30 Mart'ta PC sürümüyle oyuncularla buluşacak

Kingdom Hearts, Disney ve Pixar dünyalarında gerçekleşen karanlığa karşı verilen savaşı konu alıyor. 30 Mart'ta çıkacak oyun, Epic Games üzerinden oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kingdom Hearts PC çıkış tarihi ne zaman?

Geliştiriciğini Square Enix'in yaptığı RPG serisi, PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıksada, PlayStation konsollarından ve birkaç platformdan daha oynanabilir durumda bulunuyor.

SERİ DÖRT FARKLI OYUNDAN OLUŞUYOR

2002 yılında Square Enix tarafından geliştirilip piyasaya sürülen oyun, ilk PlayStation 2 üzerinden oynamak için çıkışını gerçekleştirmiş. Şu an ise oyun dört farklı bölümden oluşuyor.

Kingdom Hearts: "Disney ve Pixar dünyalarında karanlığa karşı verilen savaşta Sora ve arkadaşlarına katılmanızı" bekliyor.

KINGDOM HEARTS FİYATLARI



Epic Games tarafından ön siparişe satışa sunulan oyunlarda iki farklı fiyat politikası izlenmiş. 30 Mart'ta satışa sunulacak oyunların fiyat listesi şu şekilde;