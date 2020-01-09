: Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor

09.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:43

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, temizlik ve kozmetik malzemeleri üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de mesleki anlamda geleceğe hazırlanıyor.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, temizlik ve kozmetik malzemelerinin üretildiği atölye oluşturuldu.

Kimya teknolojileri bölümünden 150 öğrenci ile 10 öğretmenin çalıştığı atölyede üretilen sıvı el sabunu, kıvamlı çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, köpük sıvısı, bulaşık deterjanı, parfüm ve kolonya gibi ürünler kamu kurumlarına satılarak okulun döner sermayesine 5 ayda 162 bin lira katkı sağlandı.

Okulun müdürü Murat Güldez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çerkezköy Kaymakamlığı ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla 100 bin liralık bütçeyle atölye oluşturduklarını söyledi.

"Bu yıl hedef 2 milyon lira ciro"

Atölyedeki üretimlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Güldez, "Birinci önceliğimiz, 2023 eğitim vizyonu kapsamında öğrencilerimizin teorik eğitimlerini pratiğe dökerek, buradan mezun olduklarında piyasada çok rahat iş bulmaları ve kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesidir. Öğrencilerimizi üretimde tutmak en önemli önceliğimiz." dedi.

Güldez, atölyede ürettiklerini Tekirdağ genelindeki okullar ve çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra ilçedeki fabrikalara sattıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında hedefimiz 2 milyon lira ciro elde etmek. Bu anlamda Trakya Kalkınma Ajansı ile yapılan projenin kabulü ile tam otomatik bir sistemle üretimler devam edecek. Hem temizlik hem kolonya hem de parfümeri anlamında çok geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceğiz. Planlarımız arasında, okul satış mağazası kurmak var. Böylelikle halka da satış yapmış olacağız."

"Çalışma hayatını öğreniyoruz"

Öğrencilerden Samet Coşkun ise derste öğrendiklerini atölyede uygulama fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Ürettikleriyle okula katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Coşkun, "Erken yaşta çalışma hayatı ve iş disiplininin önemini fark ediyoruz. Ürünlerimizi satarak döner sermayemize destek oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Betül Özkaya da atölyedeki çalışmaları sayesinde liseyi bitirdikten sonra deneyimli bireyler olarak çalışma hayatına atılabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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