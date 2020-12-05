Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
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Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu

05.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:23
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu

KASIMPAŞA Çocuk Yuvası'nın manevi annesi Oya Kayacık, 82 yaşında hayatını kaybetti.

KASIMPAŞA Çocuk Yuvası'nın manevi annesi Oya Kayacık, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kimsesiz çocukların kimsesi olan 'Oya anne' dün, bütün ömrünü geçirdiği Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yakalanan ve 15 gün önce virüsü atlatan 82 yaşındaki Oya Kayacık, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kimsesiz çocukların Oya annesi, ömrünü geçirdiği Kasımpaşa Çocuk Yuvası'ndan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda seveni katıldı.  Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Oya Kayacık, 60 yıldır yaşadığı Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda helallik alınmasının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.


Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu
Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne'ye gözyaşları sel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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