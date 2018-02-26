Kimse Bu Detayı Bilmiyordu! Almeda Abazi, Rol Arkadaşı Merve Boluğur'un Sevgilisiyle Evlenmiş

Arnavut güzel Almeda Abazi, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlendi. Sayışman bir zamanlar güzel oyuncu Merve Boluğur ile birlikteydi. Merve ile de Almeda aynı dizide rol almıştı.

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİYLE AYNI DİZİDE OYNAMIŞ

Almeda Abazi zamanında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Merve Boluğur'un hizmetçisi rolünde oynamış. O zamanlar Merve, Tolgahan Sayışman ile sevgiliydi. Daha sonra Tolgahan, Almeda ile aşk yaşamaya başlamış.

Merve ve Tolgahan: