Kimse Bu Detayı Bilmiyordu! Almeda Abazi, Rol Arkadaşı Merve Boluğur'un Sevgilisiyle Evlenmiş
Tolgahan Sayışman ile evli olan Almeda Abazi hakkında kimsenin bilmediği detay ortaya çıktı. Meğer Almeda, bir zamanlar rol arkadaşı Merve Boluğur'un sevgilisiyle evlenmiş.
Arnavut güzel Almeda Abazi, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlendi. Sayışman bir zamanlar güzel oyuncu Merve Boluğur ile birlikteydi. Merve ile de Almeda aynı dizide rol almıştı.
EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİYLE AYNI DİZİDE OYNAMIŞ
Almeda Abazi zamanında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Merve Boluğur'un hizmetçisi rolünde oynamış. O zamanlar Merve, Tolgahan Sayışman ile sevgiliydi. Daha sonra Tolgahan, Almeda ile aşk yaşamaya başlamış.
Merve ve Tolgahan:
YORUMLAR (13)
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Seni kaybetmiştir seni çooook seviyorum merve boluğurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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HEEEEYYYYYTTTT BRECevap Yaz Yayından Kaldır
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Merve Boluğur ne kadar da şanssızmış. Sevgilisini rol arkadaşı, eşini de Hande Erçel aldı. Hep aldatılmış.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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oooo demek almeida gözüne kestirdiğine takıyomuş hemiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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kimi koylerde anadoluda asil dumduma orada, oralarda gizli kapakli, kalkip burda unluleri elestirmeyin ne yapmis adamlar gozonundeler sadece.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır