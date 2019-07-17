Kimse Bilmez 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Sevda, babasının yatıklarını öğrendiğinde şoka girer. Ali ise Sevda'yı hiç beklemediği birinin yanında görünce yıkıma uğrar. Ve sonunda Ali ise Sevda yüzleşir. Kimse Bilmez dizisinin 6. bölümünde neler oldu? 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez dizisi hakkında merak edilenler…

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7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Salı akşamları ekranlara gelen ve Keremcem, Özgü Kaya'nın başrollerde olduğu Kimse Bilmez dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında: Ali, Sevda'ya artık onu tanıyamadığını söyler. Pilot hapisten çıkar ve karşısında Duygu'yu görünce şaşkınlığa uğrasa da ''Beni çok mutlu ettiniz.'' der. Duygu ise hapisten nasıl bu kadar erken çıktığını sorgulayınca Pilot, ''Erken çıkmam hoşunuza gitmedi mi?'' sorusunu sorar. Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur. Ali ise Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşar.

Öte yandan Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösterir. Pilot'un hapishanede Erniko'nun eski adamından Ali'yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır. Sevda'ysa, Uygar'ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda'nın ailesine Sinan'ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda'yı Uygar'ın yanında görünce yıkılır.