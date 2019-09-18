Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez 14. son bölüm izle

18.09.2019 09:31

Atv'de dün akşam ekrana gelen Kimse Bilmez 14. son bölümü final sahnesi ile nefesleri kesti. Bölümün ardından Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali, Sevda'yı Uygar ile evlenmek üzere iken düğünden kaçırır. Sonrasında ise sevmediğini söyler ise onu bırakacağını söyler. Sevda, Ali'ye gerçek hislerini söyleyemez. Çünkü Uygar, Ali'nin oğlunu öldürenin Sevda'nın babası Köksal olduğunu söylemekle tehdit etmektedir.

KİMSE BİLMEZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanında Pilot, Duygu'nun Ali'ye karşı hislerini öğrenir. Perişan olan Pilot ne yapacağını bilemiyor. Benim gibi birisine bu yapılır mı diye hesap soruyor. Ali, Sevda'yı alıkoyması nedeniyle hapise girmiştir. Kimse Bilmez son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLE

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmeye yaklaşmış olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenir ve hemen yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi ile karşılaşır ve ne yapacağını bilemez.

Ali, Sevda'nın kendisini hala sevdiğini öğrenir ve beklenmedik bir şey yapar. Bunun sonucunda Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenmek üzeredir.

Duygu, Pilot'a bir şans daha verir. Pilot, Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına dair söz vermişti. Fakat Mert Duygu'nun peşinde iken bu sözünde durabilecek mi, Duygu'yu kurtarabilecek mi merak ediliyor.