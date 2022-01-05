Evde canına kıyan üniversite öğrencisinin mektubu yürek yaktı: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim - Haberler
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Evde canına kıyan üniversite öğrencisinin mektubu yürek yaktı: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim

Evde canına kıyan üniversite öğrencisinin mektubu yürek yaktı: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, bir intihar mektubu yazarak evinde canına kıydı. Gezer'in ölümüne ilişkin araştırma sürerken, mektubunda ise "Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Umarım ölümüm hayatımdan değerli olur." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

İzmir'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak elle yazdığı intihar mektubunu paylaştı. Mektubu gören Gezer'in yakınları hemen polise haber verdi. Gezer'in evine giden polis ve sağlık ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

İntihar mektubunda yazanlar okuyanları derinden üzdü. "Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi" yazarak intihar eden Gezer'in paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Gezer'in intihar mektubu:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değil herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı.

Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibarıyla tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır. Bu kararı tamamen hür irademle aldım.

Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakalarını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur."

Evinde canına kıyan üniversite öğrencisinin mektubu yürek yaktı: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim

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