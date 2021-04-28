KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
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KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da yaşayan çiftçi Hüseyin Bulut'un (65) hayatı, 2007 yılında kaybettiği kimliği nedeniyle kabusa döndü.

ERZİNCAN'da yaşayan çiftçi Hüseyin Bulut'un (65) hayatı, 2007 yılında kaybettiği kimliği nedeniyle kabusa döndü. Türkiye'nin dört bir yanında adına şirketler kurulup, krediler çekilerek senetler imzalanan Bulut, 14 yılda hakkında açılan 61 dava nedeniyle 91 gün cezaevinde kaldı. Kanser hastası olduğunu belirten Bulut, ev ve hastaneden daha çok adliyede zaman geçirdiğini söyledi.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Sazlıpınar köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Bulut, 14 yıl önce yardım kömürü alabilmek için gittiği kuruluşta kimliğini kaybetti. Bulut'un adresine, bir süre sonra farklı illerden hakkında dava açıldığını dair mahkeme celbi gelmeye başladı. Maddi durumu iyi olmadığı için Bulut, ilk başlarda olayla ilgilenemedi.

ADINA ONLARCA ŞİRKET AÇILARAK, KREDİLER ÇEKİLMİŞ

Hayatında bir defa İstanbul'a gittiğini ve iki gün kaldıktan sonra geri döndüğünü ifade eden Hüseyin Bulut, 2007'den itibaren adıma İstanbul başta olmak, üzere Gaziantep, Konya, Bursa, Zonguldak gibi birçok ilden mahkeme kağıtları geldi. Güvenlik güçleri bazen evden bazen tarlada çalışırken beni alarak mahkemelere götürdü. Adıma açılan şirketler, krediler kullanmış, şahıslardan borç almış. Bu gibi işlemler nedeniyle 14 yıldır, 61 dava ile uğraşıyorum. Belirli aralıklarla bu yüzden 91 günde cezaevinde kaldım. Artık gücüm kalmadı. Şeker hastalığı ile mücadele ederken yaklaşık iki yıl önce akciğer kanseri olduğumu öğrendim. Maalesef maddi durumum kötü olduğu için tedavi olamıyorum. Adıma kurulan hayali şirketler nedeniyle devletimizden yardım da alamıyorum diye konuştu.

HER AY DÜZENLİ OLARAK ÜÇ MAHKEMEYE GİDİYOR

Hakkında açılan davalar nedeniyle adliyelerde, ev ve hastaneden daha fazla zaman geçirdiğini kaydeden Hüseyin Bulut, 14 yıldır her ay düzenli olarak 3 mahkemem oluyor. Avukat tutacak para bir yana yol parası bulamıyorum. Minibüsçüler sağ olsun artık tanıyorlar ve benden para almıyorlar. Gidip davalara giriyorum. Bu işlerin ne zaman biteceğini ve huzura kavuşacağımı bilmiyorum. Devletimizden bir çözüm bekliyorum, artık yeter dedi.

Hüseyin Bulut'un oğlu Serhat Bulut (29) ise yıllardır babasının davaları ile uğraştıklarını belirterek, Babamın hayatı adliyede geçiyor. 61 ayrı dava dosyası vardı, şu an 14'ü devam ediyor. Evimizde huzur da kalmadı ve hastalığını da tedavi ettiremiyoruz, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz diye konuştu.

KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, 14 YILDIR BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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