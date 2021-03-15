Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş

20 yıldır Kemer'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nursan Spragins, kayıp kimliğini yeniden çıkartmak için başvuru yaptığında nüfusta ölü göründüğünü öğrendi. Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü ve mahalle muhtarlığının bir yıllık çabalarıyla yakınlarına ulaşılan kadının kimliği doğrulanınca nüfus müdürlüğünde sevincinden göbek attı.

60 yıl önce okumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Nursan Spragins, Kaliforniya'da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı. Üç kez evlenen ve boşanan Spragins dördüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

KİMLİĞİNİ KAYBETTİ

2000 yılı başında Türkiye'ye dönen Nursan Spragins, İzmir'de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu. 2005 yılında Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Kemer'e geldi ve aşık olduğu bu beldeye yerleşti. ABD'de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer şubesinden tahsil eden Spragins bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti.

NÜFUSTA ÖLÜ GÖRÜNDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine 'kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını' söyleyince sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke edilen, daha sonra haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü.

Kemer'de bir yakını bulunmadığı için kütüğünün bulunduğu yere gitmesi gereken yaşlı kadına, kimliğini Kemer'den çıkartabilmesi için Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ve Kemer Kaymakamlığı yardımcı olurken bu kez de kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı.

YAŞADIĞI, AKRABALARININ TANIKLIĞI İLE KANITLANDI

Hayattayken kağıt üzerinde ölü gözüken Nursan Spragins'in nüfus kaydının düzeltilebilmesi ve kimlik çıkartılabilmesi için yakın akrabalarının tanıklığının gerektiği ortaya çıkınca zamanın Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, kadının yakınlarının bulunduğu belirtilen Yalova bölgesindeki birimlerden yardım istedi. Aylar süren uğraştan sonra bir jandarma komutanının gayretiyle bulunan yakınının şahitliğiyle Nursan Spragins'in hayatta olduğu kanıtlandı ve kadın adeta hayata yeniden döndü.

GÖBEK ATARAK KUTLADI

Nüfus kaydının düzeltilmesinden sonra yeni kimlik belgesi çıkarılması için başlatılan işlemler sonunda Kemer Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğüne çağrılan Nursan Spragins'e geçici kimlik belgesi verildi, belgenin aslının posta yoluyla ulaştırılacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünde sırasını beklerken sevinçten dans eden Nursan Spragins, işlemler tamamlandıktan sonra da binayı neşe içinde terk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı