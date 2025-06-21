Kimlere İstiklal Madalyası verilecek? Kurtuluş Savaşı İstiklal Madalyası alacak kişiler isim listesi 20 Haziran Cumartesi!
20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de İstiklal Madalyası verilecek kişilerin listesi yayınlandı. Kurtuluş Savaşı İstiklal Madalyası alacak isimler Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu özel madalya, ülkemizin kurtuluş mücadelesinde önemli bir rol oynayan kişilere veriliyor. Peki, Kimlere İstiklal Madalyası verilecek? Kurtuluş Savaşı İstiklal Madalyası alacak kişiler isim listesi 20 Haziran Cumartesi!
20 Haziran Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Resmi Gazeteİstiklal Madalyası verilecek kişiler açıklandı. Peki, Kimlere İstiklal Madalyası verilecek?Kurtuluş Savaşı İstiklal Madalyası alacak kişiler isim listesi 20 Haziran Cumartesi!
KİMLERE İSTİKLAL MADALYASI VERİLECEK?
İşte,İstiklal Madalyası verilecek kişiler listesi: