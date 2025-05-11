Kimin soyadı Kim'dir (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kimin soyadı Kim'dir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KİMİN SOYADI KİM'DİR?

A: Kim Basinger

B: Kim Jong-Un

C: Kim Kardashian

D: Kimi Räikkönen

Cevap: B

YARIŞMACI HAKKINDA

Buse Gabakçı kimdir?

Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.