Kimin soyadı Kim'dir (Kim Milyoner Olmak İster)?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kimin soyadı Kim'dir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kimin soyadı Kim'dir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kimin soyadı Kim'dir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
KİMİN SOYADI KİM'DİR?
A: Kim Basinger
B: Kim Jong-Un
C: Kim Kardashian
D: Kimi Räikkönen
Cevap: B
YARIŞMACI HAKKINDA
Buse Gabakçı kimdir?
Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.