Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Burak Kut kimdir? Burak Kut kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması Yılbaşı özel programına bazı ünlüler konuk olacak. Bu ünlülerden birisi de Burak Kut. Peki Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında, yarışmadan ne kadar para kazanacak? Hangi soruda elendi açıklandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına bazı ünlü isimler katılıyor. Bu isimlerden birisi de Burak Kut. Peki Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00 'da başlayacaktır.

BURAK KUT KİMDİR?

Burak Kut (27 Ağustos 1973, İstanbul), Türk şarkıcı; besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. Ayrıca bir leggiero tenor sesine sahiptir.

Burak Kut, Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam etti fakat müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama/ Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını izleyen iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

1995 Ağustos ayında çıkardığı ikinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim"e Londra'da çok başarılı bir klip çekti ve bu albümle kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" adlı parçasına New York'ta çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdürdü; 100 kişilik senfoni orkestrası ve Sarah Brightman'la düet yaptı.

İzmir, Bursa, CRR, AKM, Lütfi Kırdar'da senfoni orkestralarıyla çeşitli zamanlarda konserler vererek sadece bir pop müzik sanatçısı olmadığını ve başarılı bir tenor olarak güçlü sesi ve yorumuyla opera, müzikal ve tango parçalarını da başarıyla seslendirdiğini gösterdi. İzmir Açıkhava Tiyatrosu'da Mehveş Emeç'le birlikte ses getiren bir konser verdi.

"Notre Dame'ın Kamburu" adlı filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Bu seslendirmesinden dolayı yurtdışında başarısından sıkça söz ettirdi. Aynı projeyi Yunanistan'da yapan ünlü Yunan şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs'taki Yeşil Hat'ta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca bu çalışma sonrasında CNN World Burak Kut ile bir röportaj yaptı ve tüm dünyada yayınlandı. Bu yoğun etkinliklerden sonra 1997 Haziran ayında tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü Küçük Prens'i kendi şirketinden çıkardı. Aynı sene David Morales ile birlikte Derdim Var adlı bir Maxi Single hazırladı Burak Kut. 1997'de Birleşmiş Milletler'in himayesi Mavi Jeans sponsorluğunda Burak Kut ile Sakis Rouvas yeşilhatta tepki çeken konser verdi. 2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı. 7 yıllık ara verirken 2002'de O Şimdi Asker adlı filmde rol aldı.

Ve 6 yıllık aranın ardından kişiliğine kattığı olgunluk ve gerek olgun kişiliğinin gerekse 7 yıllık aşkın sesine yansıması sayesinde Burak Kut, büyük bir titizlikle çalışarak yepyeni şarkılarla dopdolu bir albüm ortaya çıktı. 17 Mayıs 2007 Perşembe günü Doğan Müzik Company'den çıkan "KOMPLE" adlı albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Aynı senenin yaz aylarında Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığı Koliba Film'in üstlendiği "Aşk Kapıyı Çalınca" adlı dizide Emre Zeybek karakteriyle oynadı. Dizi düşük reytinglere ulaşınca ömrü kısa sürdü.

Meyra'nın 22 Haziran 2009'da çıkan Meyra ve 4 Tenör adlı albümüne katkıda bulunup Meyra ile birlikte Karar bize Ait şarkısında başarılı bir düet yaptı ve klip çekildi.

6. albümü "İLAÇ" 24 Aralık 2009'da çıktı. Rock müzik ağırlıklı bu albüme ilk klip Burak Kut´un "Ben Yokum" parçasına çekildi.

2011 yılında Burak Kut, Dr. Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan adlı kızları olmuştur.

9 Ekim 2013 tarihinde 4 parçadan oluşan Sevginin Her Hali albümü satışa sunulmuştur. İlk klibi "Ver Allah", ikinci klibini ise "Hani" parçasına çekildi.

12 Mart 2014 tarihinde önce Kanal D sonra atv'de yayınlanan ve Bülent Emrah Parlak ile başrol olarak paylaştığı Ankara'nın Dikmen'i dizisinde Latif Kutlu karakteriyle oynadı.

BURAK KUT FİLMOGRAFİ

Program

2007 - Dilimin Ucunda - Sunucu - atv

2009 - Hadi Bakalım - Sunucu - TRT Müzik

2011 - Avrasya Yıldızı - Daimi jüri - TRT Avaz

2011-2012 - Biz de Varız - Sunucu - TRT Avaz

2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı - Jüri - atv

2016 - O Ses Çocuklar - Jüri - TV8

Tiyatro

2010 - Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway

2016 - Küçük Prens ( Alev Baymur yönetmenliğinde )

Dizi

1993 - Üçüzler (Kemal'in oğlu)

1994 - Kurtuluş (4.Bölüm Figüran)

2007 - Aşk Kapıyı Çalınca (Emre Zeybek)

2009 - Altın Kızlar (Konuk Oyuncu)

2011 - Nuri (Umut)

2014 - Güldür Güldür Show (Kendisi)

2014 - Ankara'nın Dikmen'i (Latif)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi)

2015 - Günebakan (Kendisi)

2015 - Buyur Burdan Bak (Kendisi)

2015 - Adı Mutluluk (Kendisi)

2016 - Güldüy Güldüy Show (Kendisi)

2018- Tozkoparan (Cihan Sağlam)

Sinema

2002 - O Şimdi Asker

2016 - Olaylar Olaylar

2016 - Nasıl Yani

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2019 - Hababam Sınıfı Yeniden

BURAK KUT DİSKOGRAFİ

Albümleri

1994 - Benimle Oynama - Çılgınım (Peker Müzik)

1995 - Nereden Geldim Nerelere Gideceğim (Peker Müzik)

1997 - Küçük Prens (BBK/Mert Müzik Yapım)

2000 - Burak Kut (Universal/Avrupa Müzik)

2007 - Komple (Doğan Music Company)

2009 - İlaç (Doğan Music Company)

Single/ Maxi Single

1997 - Derdim Var (Ascot) feat. David Morales

2013 - Sevginin Her Hali (Pasaj Müzik)

2015 - Olduğu Kadar Olmadı Kader (Avrupa Müzik)

2015 - Kalbine Sor (İYİMÜZİK/Kaiti Garbi Productions/PanikRecords)(Kaiti Garbi ile birlikte )

2018 - Hoppa

Videografi/Oyun

1996 - Pop Clip yönetmeni (Viztech)

Katkılar

1993 - Yaparım Bilirsin - Kenan Doğulu (Vokal)

1994 - Kafayı Taktım Sana - Zafer Peker (Vokal/Percussion)

1995 - Oyun Bitti - Mine (Vokal: Hahha Ninna, Oyun Bitti)

1995 - Sonsuza Kadar - Ferda Anıl Yarkın (Vokal: Hey Abla)

1996 - Kime Ne? - Özlem Tekin (Vokal: Gel Bu Yaz)

1996 - Asya (1996) - Asya (Yan flüt: Beni Aldattın)

1997 - Yaşar Gaga - Betanova (Vokal: Aşk Acıtır)

1998 - Meltem Cumbul - Seninleyim (Vokal)

1999 - Boynumun Borcu - Ali Güven (Vokal: Belki de Bendim)

2001 - Aşk Mazi Oldu - Taner (Söz/Beste: Gece Yarısında, Serdar Palaz ile birlikte)

2001 - Anadilim Aşk - Işın Karaca (Vokal: Başka Bahar, Çikita)

2006 - Mutlu Olmak İstiyorum - Mirkelam (Beste: Elma Değil, Ayva, Mirkelam, Volga Tamöz ve Ali Güven ile birlikte)

2006 - İstanbul Senin Olsun - Yağmur (Söz/Beste: Aşka Tövbekar Olamadım)

2007 - Ali Güven - S.O.S. (Vokal)

2008 - 3 Hürel - Çeşitli Sanatçılar (Şarkı: Haram)

2008 - Uzay Hepari Sonsuza - Çeşitli Sanatçılar (Şarkı: Kınalı bebek)

2009 - 4 Tenor - Meyra (Şarkı/Düet: Karar Bize Ait)

2009 - Saklı Kayıtlar 1952-1984 - Zeki Müren (Prodüktör)

2011 - Hop Dedik Orda Kal - Ömür Gedik (Şarkı/Düet: Aşk Var Ya)

2012 - Proje - Erdem Kınay (Şarkı/Düet: Don't Waste My Time)

2012 - Tam 90'dan - Volga Tamöz (Şarkı/Düet: Benimle Oynama)

2016 - Küçük Prens Müzikal - Çeşitli Sanatçılar (Şarkılar: Küçük Prens, Uçmak Oyun Gelir, Yıldız Tozu)