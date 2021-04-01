Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayından mı kalktı, neden yok?
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Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayından mı kalktı, neden yok?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayından mı kalktı, neden yok?

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi Kim Milyoner Olmak İster'dir. Cumartesi günleri ekrana gelen yarışma geçtiğimiz haftalarda yayın akışında yer almamıştı. Bunun ardından Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok, yayından mı kalktı? gibi soruları akla getirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, yayından mı kalktı? ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması neden yok? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması uzun bir süredir ekranlara gelmiyor. Bunun ardından yarışma bitti mi, final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat ATV'de Cumartesi günleri "Kardeşlerim" dizisi olduğu için Kim Milyoner Olmak İster yarışması da ekranlara gelmemişti. Kim Milyoner Olmak İster yarışması hangi gün yayınlanacak veya yayından mı kaldırıldı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın final olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Ek olarak yarışma başvuru formuna "http://www.atv.com.tr/milyoner/form" buradan ulaşabilirsiniz.

Mustafa Şirin
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