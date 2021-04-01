Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayından mı kalktı, neden yok?

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından birisi Kim Milyoner Olmak İster'dir. Cumartesi günleri ekrana gelen yarışma geçtiğimiz haftalarda yayın akışında yer almamıştı. Bunun ardından Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok, yayından mı kalktı? gibi soruları akla getirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı?