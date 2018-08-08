'Kim Milyoner Olmak İster'deki "Çin Seddi" Olayının Kurgu Olduğu İddia Edildi

Atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 'Çin Seddi nerededir?' sorusuna iki joker kullanarak doğru cevap verebilen yarışmacı sosyal medyada gündem olmuştu. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, çok konuşulan bu olayın 'viral reklam' olduğuna inandığını söyledi. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 'Çin Seddi nerededir?' sorusu sonrası tavrı ve cevapları ile sosyal medyada gündem olan yarışmacının reklam olduğunu düşündüğünü söyledi.

İşte Mesut Yar'ın o yazısı:

İNANIYOR MUSUNUZ?

Yahu tamam, iyi hoş eğlendik filan ama siz gerçekten "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında "Çin Seddi nerededir?" sorusunda doğruya iki joker hakkını kullanarak gidebilen yarışmacı olduğuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Kişisel fikrim budur. Ayrıca dünyada bütün TV mecralarında çeşitli yapımların böyle "viral reklam" çalışması olduğunu da biliyorum. Amaç dikkat çekip yapımı izlenir hale getirmek ya da adını duyurmaktır.