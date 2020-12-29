Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ilginç bir şık damgasını vurdu. Yarışmada sorulan bir soruda "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan soru herkesi güldürdü. Sorunun şıklarında yer alan Müge Anlı detayı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

MÜGE ANLI ŞIKKI HERKESİ GÜLÜMSETTİ

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı herkesi gülümsetti. Kenan İmirzalıoğlu da söz konusu şıkka gülmeden edemedi.

YARIŞMACI SORUYU BİLDİ

Yarışmacı, sorunun cevabını "Gökte ararken yerde" olarak vermesiyle bin liralık ödüle ulaştı.